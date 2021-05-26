Чебоксары, , 11:05 — REGNUM В Чувашии индексируют на 2,9% средний размер родительской платы за детский сад для детей из малоимущих семей, от которого зависит размер компенсации. По простым арифметическим расчётам, в пересчёте на абсолютные цифры рост может составить 13 рублей в месяц. При этом замминистра образования Наталия Скворцова не дала однозначного ответа на вопрос о том, будет ли произведён перерасчёт за первые пять месяцев 2021 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На заседание регионального правительства был внесён проект постановления от 28 марта 2018 года, который предусматривает установление среднего размера платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в детском саду. Речь идёт о малоимущих семьях.

Заместитель министра образования и молодёжной политики Наталия Скворцова напомнила, что «средний размер родительской платы применяется для расчёта размера компенсации части родительской платы на детей из малоимущих семей». За счёт бюджетных средств компенсируется 20% среднего размера родительской платы на первого ребёнка, 50% — на второго ребёнка, 70% — на третьего ребёнка и последующих детей.

«Увеличение среднего размера родительской платы путём ежегодной индексации является дополнительной поддержкой малоимущих семей с детьми, так как увеличивается размер компенсации», — сказала замминистра.

По её словам, с учётом годовых данных об индексе потребительских цен предлагается увеличить средний размер родительской платы на 102,91%.

Наталия Скворцова также сообщила, что в 2020 году получателями государственной поддержки были 8109 человек, средний размер компенсации составил 446 рублей в месяц. По простым арифметическим подсчётам, средний размер компенсации может увеличиться на 13 рублей.

На вопрос первого вице-премьера — министра финансов Михаила Ноздрякова о том, что «почему так поздно документ» внесён на рассмотрение правительства, Наталия Скворцова сослалась на то, что «индекс потребительских цен стал известен в феврале — марте».

«Все индексы уже при формировании бюджета были известны», — заметил Михаил Ноздряков и задал новый вопрос:

«Правильно ли я понял, что надо пересматривать с начала года плату родителей?»

Однозначного ответа на данный вопрос не последовало.