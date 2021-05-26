Вашингтон, , 11:06 — REGNUM Американская бизнесвумен Ким Кардашьян прокомментировала слухи о романе её бывшего супруга, репера Канье Уэста и российской модели Ирины Шейк. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на свои источники.

По данным СМИ, Кардашьян «не верит» слухам о романе экс-супруга и российской модели. «Её (Ким Кардашьян — ИА REGNUM) это совершенно не беспокоит, никто в ее кругу, похоже, не переживает и не верит в это. Даже если это правда, я сомневаюсь, что она когда-нибудь расстроится», — считает источник The Sun.

Ранее западные издания сообщили о возможном романе Канье Уэста и Ирины Шейк. Однако доказательств их близкого общения предоставлено не было.

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