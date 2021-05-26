Сеул, , 11:12 — REGNUM Южная Корея и Индонезия намерены развивать сотрудничество в сфере промышленности и энергетики, включая аккумуляторы для электромобилей, возобновляемые источники энергии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

Данная договорённость была достигнута в ходе встречи министра торговли Южной Кореи Мун Сын Ук с министром-координатором по морским делам и инвестициям Индонезии Лухутом Бинсар Панджаитаном, состоявшейся 26 мая в Сеуле.

Представители двух стран договорились приложить усилия для скорейшего подписания соглашения о тесном экономическом партнёрстве (CEPA) и Всестороннее региональное экономическое партнёрства (ВРЭП).

Мун Сын Ук также обратился к правительству Индонезии с просьбой поддержать южнокорейские компании, вышедшие на рынок Индонезии и испытывающие в настоящее время трудности.

Известно, что Лухут Бинсар Панджаитан покинет Южную Корею 27 мая.