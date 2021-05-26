Киев, 26 мая 2021, 11:10 — REGNUM Правительство Украины опубликовало проект постановления о применении персональных санкций в отношении 11 российских актёров. Об этом сообщило 26 мая издание «Украинская правда».
Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины предлагается ввести санкции в отношении Владимира Вдовиченкова, Жанны Эппле, Ольги Кабо, Дмитрия Орлова, Александра Петрова, Евгения Пронина, Анастасии Сланевской, Евгения Стычкина, Ярослава Сумишевского, Павла Трубинера и Алексея Чадова.
Российских актёров обвинили в «демонстративном и умышленном» нарушении правил въезда в Крым.
Напомним, Украина утратила Крым в 2014 году, вскоре после госпереворота в Киеве. Жители полуострова не признали незаконную смену власти в стране и поддержали на референдуме идею воссоединения Крыма с Россией. С тех пор власти Украины наказывают лиц, посещавших Крым в обход украинских пунктов пропуска.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Служба безопасности Украины (СБУ) закрыла въезд в страну российскому исполнителю Моргенштерну.
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