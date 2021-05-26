Абакан, , 11:01 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии коронавирус выявили у 27 человек, с начала 2021 года — у 5457. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 мая в региональном правительстве.

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После COVID-19 за сутки выздоровели 35 жителей Хакасии. С 1 января выздоровел 5031 житель региона.

Лечение в стационарах проходят 117 ковид-пациентов, в том числе трое — на ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая в Хакасии выявили 29 носителей коронавируса, выздоровел 41 человек.

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