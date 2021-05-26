Пекин, , 11:01 — REGNUM Китай будет продолжать содействовать изучению истории Коммунистической партии Китая (КПК), истории Нового Китая, истории национальных реформ и открытости, а также истории социалистического развития всего китайского общества, сообщает 25 мая агентство Синьхуа.

Согласно циркуляру, выпущенному Главным управлением Центрального комитета КПК, по всей стране будут проводиться различные мероприятия, включая мероприятия по историческим чтениям, лекции на низовом уровне, выставки, мероприятия по «красному туризму» и конкурсы выступлений.

Подчеркивая важность организации образовательных мероприятий, ориентированных на подростков, в документе также содержится призыв в полной мере использовать Интернет для проведения таких мероприятий. Все мероприятия должны проводиться в соответствии с местными мерами по профилактике эпидемий, говорится в документе.