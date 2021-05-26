Минск, , 11:00 — REGNUM На борту самолёта ирландской авиакомпании Ryanair находился террорист, и об этом знали зарубежные критики официального Минска. Об этом 26 мая заявил Александр Лукашенко, выступая перед своими сторонниками.

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Комментируя причины, по которым 23 мая гражданский самолёт Ryanair рейса Афины-Вильнюс развернули и в сопровождении белорусских ВВС приземлили в минском аэропорту, Лукашенко указал на опасность, которую этот борт представлял для БелАЭС в Гродненской области Белоруссии (приграничной с Литвой).

«Самолёт развернули возле БелАЭС, — сказал он. — А если бы вдруг системы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности?».

Напомним, 23 мая при вынужденной посадке в минском аэропорту самолёта Ryanair был ссажен белорусский оппозиционер Роман Протасевич. КГБ Белоруссии включил его в перечень террористов за активное участие в антиправительственной деятельности, выразившейся в том числе созданием и модерацией телеграм-канала Nexta (признанного «экстремистским»).

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