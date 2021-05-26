Минск, , 11:04 — REGNUM Внешние и внутренние враги Белоруссии также нацеливаются и на Россию. Об этом 26 мая заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления, его слова приводит агентство БЕЛТА.

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По словам Лукашенко, недоброжелатели страны в настоящее время ведут поиск новых уязвимостей, которые направлены не только на Белоруссию.

«Мы для них — полигон, экспериментальная площадка перед броском на восток. Апробировав у нас, они пойдут туда», — сказал он.

Также белорусский президент отметил, что власти республики, приняв самые жесткие меры, смогли «в зародыше» подавить «волну неонацизма».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в настоящее время недоброжелатели Белоруссии перешли к этапу «удушения страны» после этапа организации бунтов в республике.