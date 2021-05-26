26 мая 2021 | Время чтения 5 мин

Вице-премьер РФ Юрий Трутнев обнародовал планы создания лесной госкорпорации. Речь шла о том, что лесная госкорпорация будет работать только на Дальнем Востоке. Но в ходе обсуждения уже говорится о ее деятельность по всей России и создании в ее лице «одного окна» для экспорта продукции лесной отрасли. На вопросы ИА REGNUM о последствиях создания госкорпорации ответил заместитель председателя Архангельского областного собрания депутатов Александр Дятлов.

Владимир Станулевич, , 12:12 — REGNUM Вице-премьер Юрий Трутнев обнародовал планы создания лесной госкорпорации. Поначалу ее задачей обозначалось прекращение вывоза круглого леса частниками, передача этого сегмента экспорта в руки государства и за счет прибыли от него направление инвестиций на строительство лесоперерабатывающих предприятий. Речь шла о том, что лесная госкорпорация будет работать только на Дальнем Востоке. Но в ходе обсуждения уже говорится о ее деятельности по всей России и создании в ее лице «одного окна» для экспорта продукции лесной отрасли. Таким образом зондируются большие перемены в лесном бизнесе. На вопросы ИА REGNUM о последствиях создания госкорпорации ответил заместитель председателя Архангельского областного собрания депутатов, председатель комитета облсобрания по лесопромышленному комплексу, природопользованию и экологии Александр Дятлов.

Александр Дятлов — заместитель председателя Архангельского областного собрания депутатов Arkhangelsk.er.ru

Владимир Станулевич: Нужно ли для прекращения вывоза из РФ кругляка создавать лесную госкорпорацию или достаточно запретить вывоз круглого леса на таможне?

Александр Дятлов: Цель создания госкорпорации заключается не в прекращении экспорта круглого леса, а в продолжении этого экспорта с территории Дальнего Востока. Запрет экспорта вполне возможен за счет таможенных ограничений. Хватит введения ограничений и нормальной работы таможни и иных контролирующих органов.

Владимир Станулевич: Вам не кажется, что, монополизировав вывоз кругляка, госкорпорация не сократит его, а добьется увеличения?

Александр Дятлов: Очень много вопросов к заявлениям о возможной деятельности госкорпорации. Объем экспорта, скорее всего, будет зависеть от установленных квот, а степень влияния госкорпорации на эти квоты пока определить сложно. Все будет зависеть от условий ограничения вывоза продукции.

Владимир Станулевич: Как Вы оцениваете предложение экспортировать продукцию лесной отрасли через «одно окно» — госкорпорацию?

Александр Дятлов: Резко отрицательно. У всех производителей — свои особенности (качество сырья, распиловки, сушки, сортировки, геометрическая точность, спектр сечений и длин). Никто из серьёзных игроков не производит обезличенную «обрезную доску», а делает спецификацию по сечениям, сортам, длинам, влажности, прочности, исходя из требований каждого конкретного покупателя. Каждый производитель имеет свою репутацию на рынке, связанную с надежностью и регулярностью поставок, клиентоориентированностью, стабильным качеством поставляемой продукции.

Любая попытка монополизации и унификации негативно скажется на позициях российских переработчиков на внешних рынках, наше место займут скандинавские заводы. Возможно, что большую часть заявленных целей можно достичь за счет других инструментов: квоты на продажу пиломатериалов на экспорт, стимулирование инвестиций в перерабатывающие мощности. Пока необходимость создания государственного «одного окна» неочевидна.

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Владимир Станулевич: Не будет ли госкорпорация диктовать цены лесопереработчикам, регулировать закупочными ценами рентабельность, вплоть до отрицательной, их бизнеса? Не приведет ли это к переделу в лесной отрасли?

Александр Дятлов: Такой риск очень велик. Любая монополизация, создание единственного, очень сильного игрока, особенно на этапе продаж, чревато существенными изменениями всего рынка. Очевидно, что в случае принятия такого решения передел рынка неизбежен. Одни компании в силу своего расположения продолжат экспорт пиломатериалов, другие будут лишены такой возможности. Конечно, вопрос закупочных цен является одним из ключевых. Будет ли единая цена для всех? Как будут учитываться транспортные расходы разных компаний? Как будет учитываться разная себестоимость у компаний?

Скорее всего, получится мощный государственный инструмент контроля и установления рентабельности производителей, который будет противоречить рыночным механизмам формирования цены.

Владимир Станулевич: Если контакты с иностранными потребителями передать от частных лесопереработчиков в госкорпорацию, не потеряем часть внешних рынков?

Александр Дятлов: Однозначно потеряем. Аргументов, почему госкорпорация будет продавать лесную продукцию лучше, чем частные лесопереработчики, нет.

Владимир Станулевич: Не приведет ли создание госкорпорации к неуверенности инвесторов и сокращению инвестиций в лесную отрасль?

Александр Дятлов: Любое усиление роли государства, особенно в части принятия решений о реализации продукции и об инвестициях в производственные мощности, повышает неопределенность и риски инвестора, поэтому инвестиционная привлекательность данной отрасли снизится.

Владимир Станулевич: Повышение пошлин на экспорт пиломатериалов приведет к сдерживанию роста их цены на внутреннем рынке?

Александр Дятлов: Теоретически это возможно за счет увеличения предложения на внутреннем рынке. Тем не менее цены формируются на основании многих факторов, включающих спрос, предложение, качество продукции, себестоимость производства, стоимость транспортировки. Введение экспортных пошлин на пиломатериалы влажностью свыше 22% — разумная мера, которая в том числе будет способствовать возвращению мелких производителей сырых пиломатериалов на внутренний рынок и его насыщению. Сухие пиломатериалы никогда не формировали внутрироссийский рынок, поэтому введение пошлин на них лишь увеличит затраты производителей, но не будет способствовать сдерживанию роста цен на пиломатериалы в России.

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Владимир Станулевич: Каковы положительные стороны создания лесной госкорпорации?

Александр Дятлов: Они пока не видны. Декларируется, что госкорпорация должна обеспечить переходный период для предприятий Дальнего Востока, сохранив рабочие места, пока будут идти инвестиции в перерабатывающие мощности. Очевидно, что это способ сделать исключение из запрета на экспорт кругляка.

Владимир Станулевич: Какими причинами, кроме ограничения вывоза кругляка, вызвано создание лесной госкорпорации?

Александр Дятлов: Я не буду их публично комментировать. Цель может быть достигнута другими средствами. Негативные последствия создания госкорпорации делают эту идею скорее вредной, чем полезной.