Париж, , 11:22 — REGNUM Белорусские власти решили принудительно сажать самолёт авиакомпании Ryanair в Минске независимо от России, но Москва могла поддержать это действие. Об этом глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил 26 мая в эфире телеканала France 2.

Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием в Минске основателя Nexta Романа Протасевича»

Министра спросили о том, был ли самолёт посажен в Минске с согласия Москвы. По словам Ле Дриана, окончательной уверенности в этом нет, но острой реакции от России на этот инцидент не было.

«Я полагаю, что инициатива была проявлена самостоятельно. Но я также считаю, что отсутствие реакции со стороны России может считаться как поддержка», — заявил глава французской дипломатии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минске после экстренной посадки самолёта компании Ryanair, летевшего из Греции в Литву, задержали находившегося на борту Романа Протасевича. Он основал телеграм-канал Nexta, который в Белоруссии считают экстремистским. Ле Дриан 24 мая потребовал немедленно освободить «политического заключённого» Протасевича.

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