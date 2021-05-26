Таруса, Калужская область, 26 мая, 2021, 11:37 — ИА Регнум. В Калужской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Ставропольского края, который подозревается в изнасиловании и убийстве, совершённом 16 лет назад. Об этом 26 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Prokuror-kaluga.ru В Калуге будут судить насильника и убийцу

Материалами уголовного дела установлено, что ночью в июле 2005 года в безлюдном участке города Тарусы обвиняемый напал на 18-летнюю местную жительницу и изнасиловал её и украл мобильный телефон. Затем преступлений обвиняемый убил девушку ножом, забросал ветками тело и скрылся с места преступления.

По результатам расследования уголовное дело прокуратурой области направлено для рассмотрения в Калужский областной суд.