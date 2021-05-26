Санкт-Петербург, , 10:59 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга 26 мая во втором чтении приняло законопроект, который после вступления в силу должен оградить детей в возрасте до 14 лет от участия в экстремальных квестах, на которых они получают физические и психологические травмы.

Соответствующие изменения предложено внести в региональные законы «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию несовершеннолетних в Санкт-Петербурге» и «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».

В частности, запрещается нахождение лиц, не достигших возраста четырнадцати лет, на объектах юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, которые предназначены для оказания услуг, связанных с организацией квестов.

Также уточняется само понятие «квест». Согласно документу, «квест — интеллектуальная игра, участников которой запирают в помещении, из которого они должны выбраться за время, находя предметы и решая головоломки посредством применения своих умственных и (или) творческих способностей».

«Цель нашей инициативы — оградить детей от опасных «головоломок», которые проводятся, к примеру, с применением электрошокеров, бензопил либо которые связаны с запиранием участников в закрытых пространствах. Мы не выступаем против квестов как класса, мы хотим, чтобы такие развлечения были безопасными для всех участников», — подчеркнул один из авторов документа Денис Четырбок («Единая Россия»).

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Депутат напомнил, что в Петербурге произошло уже несколько случаев травмироввания малолетних детей на квестах. Так, в феврале текущего года шестилетний мальчик во время игрового квеста упал с лестницы и получил перелом позвонков грудного отдела.