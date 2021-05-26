Кишинёв, , 11:00 — REGNUM Если НАТО удастся разморозить приднестровский конфликт, то это губительно скажется на Молдавии. Об этом 25 мая заявил экс-президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон в эфире телеканала «Первый в Молдове».

Политик прокомментировал высказывание экс-советника президента США Джона Болтона о том, что НАТО нужно продолжать двигаться к границам России, в том числе используя Молдавию. По мнению Додона, в альянсе планируют блокировать Приднестровье, чтобы втянуть Россию в региональный конфликт.

«Они будут проводить антироссийкую политику, размораживать проблемные регионы: Приднестровье, Гагаузию, — сказал Додон. — И если мы это допустим, Молдова может исчезнуть через четыре-восемь лет».

Лидер «социалистов» подчеркнул, что президент Молдавии Майя Санду без большинства в парламенте не сможет помочь НАТО осуществить задуманное.

Напомним, ранее в Молдавии разразился политический кризис в результате противостояния Санду и Партии социалистов, сформировавшей большинство в парламенте страны. Санду добилась роспуска парламента и назначила досрочные выборы на 11 июля 2021 года.

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