Вашингтон, 26 мая 2021, 10:55 — REGNUM Семья наркомана-рецидивиста Джорджа Флойда, погибшего во время задержания в мае 2020 года, посетила 25 мая Белый дом по случаю годовщины события, ставшего причиной массовых выступлений представителей движения Black Lives Matter, сообщает New York Post.
Вместе с семьей Флойда резиденцию президента США посетил и адвокат семьи Джастин Миллер. После встречи с Джо Байденом он выразил разочарование темпами разработки законопроекта о реформе федеральной полиции, который является предметом двухпартийных переговоров, отметив, что Байден только что подписал законопроект, направленный на борьбу с преступлениями на почве ненависти против азиатов.
Брат Флойда Филониза Флойд пошел еще дальше, сославшись на Закон об исчезающих видах.