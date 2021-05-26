Вашингтон, , 10:55 — REGNUM Семья наркомана-рецидивиста Джорджа Флойда, погибшего во время задержания в мае 2020 года, посетила 25 мая Белый дом по случаю годовщины события, ставшего причиной массовых выступлений представителей движения Black Lives Matter, сообщает New York Post.

Вместе с семьей Флойда резиденцию президента США посетил и адвокат семьи Джастин Миллер. После встречи с Джо Байденом он выразил разочарование темпами разработки законопроекта о реформе федеральной полиции, который является предметом двухпартийных переговоров, отметив, что Байден только что подписал законопроект, направленный на борьбу с преступлениями на почве ненависти против азиатов.

«За последние три месяца были приняты и другие законопроекты, защищающие различные группы людей. Эту группу людей (американцев азиатского происхождения) тоже нужно защищать, и это началось очень давно. Есть некоторые вещи, которые начались намного раньше, но были защищены намного быстрее», — сказал Миллер.

Брат Флойда Филониза Флойд пошел еще дальше, сославшись на Закон об исчезающих видах.

«Если вы сможете принять федеральные законы о защите птиц, которыми является белоголовый орлан, вы сможете принять федеральные законы о защите цветных людей», — сказал он.