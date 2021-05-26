Москва, , 10:55 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон за неуведомление налоговых органов о переводах от 600 тыс. рублей в год через иностранные кошельки, передает корреспондент ИА REGNUM 26 мая.

Устанавливается административная ответственность за непредставление резидентом в налоговый орган отчета о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, если представление такого отчета является обязательным, в виде штрафа на граждан, должностных и юрлиц в размере от 20% до 40% суммы средств, зачисленных на электронное средство платежа для перевода денежных средств без открытия банковского счета, предоставленное иностранным поставщиком платежных услуг, за отчетный период.

Закон вступит в силу с 1 октября 2021 года.

Читайте также: Держателям карт «Мир» запретят пополнять иностранные электронные кошельки

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума вводит штрафы за сокрытие средств в e-кошельках