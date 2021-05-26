Баксанский район, Кабардино-Балкария, , 10:54 — REGNUM В Кабардино-Балкарии осталась без газа часть жителей селения Заюково в Баксанском районе. Газоснабжение было прервано из-за ЧП с участим грузовика. Он врезался в жилой дом и повредил газопровод низкого давления, сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

Инцидент произошел 25 мая днем на 14-м километре автодороги «Баксан — Эльбрус». Около 15:30 на улице Кирова в селе Заюково столкнулись две автомашины — «MAN» с полуприцепом под управлением 58-летнего жителя города Баксана и «ВАЗ-2110», за рулем которого находился 31-летний житель города Тырныауза.

В результате ДТП грузовик выехал на полосу встречного движения и протаранил стену частного домовладения. Водитель легковушки при столкновении получил травмы. Спасти его не удалось.

Для устранения аварии на газопроводе были предприняты срочные меры, перекрыто газоснабжение для трех домовладений. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.