Кострома, , 11:02 — REGNUM Директор департамента здравоохранения Костромской области Николай Гирин подписал приказ, обязывающий главврачей медицинских организаций региона обеспечить стопроцентную вакцинацию врачей и персонала от COVID-19. Соответствующий документ находится в распоряжении редакции ИА REGNUM, его подлинность подтвердили в департаменте.

Прививка © Наталья Диева

«В целях обеспечения необходимого охвата населения Костромской области прививками против COVID-19 приказываю обеспечить в двухнедельный срок 100% вакцинацию всех сотрудников медицинской организации, включая прочий персонал, в том числе лиц, переболевших новой коронавирусной инфекцией за исключением лиц с противопоказаниями», — говорится в документе.

Кроме этого приказ обязывает главврачей организаций регулярно отчитываться департаменту о проценте привитого персонала. Известно, что с приказом от 24 мая ознакомили большинство персонала костромских больниц и поликлиник.

Медики Костромской областной клинической больницы имени Королева и городской больницы города Костромы сообщили корреспонденту ИА REGNUM, что на не желающих прививаться руководство оказывает давление.

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