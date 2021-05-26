Кострома, 26 мая 2021, 11:02 — REGNUM Директор департамента здравоохранения Костромской области Николай Гирин подписал приказ, обязывающий главврачей медицинских организаций региона обеспечить стопроцентную вакцинацию врачей и персонала от COVID-19. Соответствующий документ находится в распоряжении редакции ИА REGNUM, его подлинность подтвердили в департаменте.
Кроме этого приказ обязывает главврачей организаций регулярно отчитываться департаменту о проценте привитого персонала. Известно, что с приказом от 24 мая ознакомили большинство персонала костромских больниц и поликлиник.
Медики Костромской областной клинической больницы имени Королева и городской больницы города Костромы сообщили корреспонденту ИА REGNUM, что на не желающих прививаться руководство оказывает давление.
Читайте ранее в этом сюжете: Костромской губернатор предупредил о третьей волне COVID-19