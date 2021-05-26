Уфа, , 10:59 — REGNUM Штрафовать ресурсоснабжающие организации за неправильные начисления коммунальных платежей предлагают депутаты в Башкирии. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба госсобрания республики.

Сообщается, что депутаты госсобрания региона разработали два проекта федеральных законов, которые предполагают внесение изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях. При этом вопрос о законодательной инициативе они планируют рассмотреть на ближайшем пленарном заседании парламента.

«Мы предлагаем ввести в КоАП Российской Федерации норму, которая позволит привлекать к административной ответственности ресурсоснабжающие организации и операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами за некорректный расчет платы за коммунальные услуги. В результате у органов госжилнадзора появятся полномочия для наведения порядка: по результатам проводимых проверок они смогут оформлять протоколы об административных правонарушениях. Нарушитель будет оштрафован», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания республики Константина Толкачева.

Отмечается, что вторым законопроектом предлагается усилить административную ответственность ресурсоснабжающих компаний и управляющих организаций за несоблюдение требований по замене, установке и эксплуатации общедомовых приборов учета энергоресурсов.

«Исправность, своевременная поверка и замена счетчиков обеспечит корректность снятия показаний объемов потреблённого ресурса и позволит избежать ситуаций, при которых граждане платят больше, чем потребляют, — по нормативу или по показаниям неисправных приборов учета», — заявил Толкачев.

Предлагается повысить штрафы и ввести дисквалификацию должностных лиц.

«Штрафы в отношении указанных субъектов предлагается повысить с 20−30 тысяч до 100−200 тысяч рублей, а в отношении юридических лиц — с 50−100 тысяч до 300−350 тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 2020 году в Госкомжилнадзор Башкирии поступило свыше шести тысяч обращений от граждан по вопросам начисления платы за жилое помещение и коммунальные услуги. В итоге гражданам был сделан перерасчет и возвращено 53,5 млн рублей.