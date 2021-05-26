Брянск, , 10:52 — REGNUM В Брянской области 26 мая выявлено 73 носителя коронавируса — на два больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 99 пациентов, зарегистрировано семь летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Брянской области подтверждено 39 912 случаев заболевания COVID-19. Справились с болезнью 38 989 человек. От осложнений, вызванных инфекцией в регионе скончались 339 пациентов.

Лаборатории за сутки проверили 1497 тестов, всего выполнено 561 903 исследования на коронавирус.