Минск, , 10:51 — REGNUM Сообщение о взрывном устройстве на борту самолета Ryanair, совершившего вынужденную посадку в Минске, поступило из Швейцарии. Об этом 26 мая заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в Доме правительства республики.

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«Я действовал законно, защищая людей, по всем международным правилам», — сказал белорусский лидер. Он сказал, что самолет развернули возле атомной электростанции, из-за угрозы безопасности АЭС.

Отметим, 26 мая Александр Лукашенко выступил на встрече с парламентариями, членами конституционной комиссии и представителями органов государственного управления.