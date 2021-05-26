Петрозаводск, , 11:08 — REGNUM В Республике Карелия с начала пандемии заразились коронавирусом более 47 тыс. человек. За минувшие сутки выявлено 59 новых носителей коронавируса, это на три человека меньше, чем сутками ранее. Об этом 26 мая сообщили в региональном оперативном штабе. Также зафиксированы три летальных исхода.

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Всего с начала пандемии в Карелии выявлено 47 026 инфицированных, из них 45 205 человек выздоровели, в том числе 65 из ранее зараженных были выписаны по выздоровлению за последние сутки.

«Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии — 7658,2 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3419,3 случая, по Северо-Западу — 5959,7», — указали в оперштабе.

От COVID-19 за время пандемии скончалось 537 жителя Карелии, в том числе три новых летальных исхода были зарегистрированы за последние сутки. В Республиканской больнице им. В.А. Баранова скончался 46-летний житель Петрозаводска, в Республиканской инфекционной больнице скончалась 61-летняя жительница села Вешкелица, в Госпитале для ветеранов войн скончалась 41-летняя жительница Петрозаводска. Таким образом летальность от COVID-19 в регионе составляет 1,14%.

Кроме того, с апреля 2020 года в Карелии с внебольничной пневмонией (без подтвержденного COVID-19) были госпитализированы 6091 пациента, из них 143 человека скончались (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

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