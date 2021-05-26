Лондон, , 10:57 — REGNUM Британский автопроизводитель Bentley представил более спортивную версию кроссовера Bentley Bentayga. Об этом сообщается на сайте компании.

Новинка получила активный стабилизатор поперечной устойчивости Bentley Dynamic Ride, питающийся от 48-вольтовой системы. Время срабатывания системы — 0,3 секунды. Bentley Dynamic Ride использует крутящий момент (до 1300 Нм) для противодействия поперечным силам качения при прохождении поворотов.

Также Bentayga S имеет спортивный режим вождения. Этот режим обеспечивает улучшенное рулевое управление.

Под капотом находится двигатель V8 с двойным турбонаддувом, который развивает мощность 550 л. с. и 770 Нм крутящего момента. Этого достаточно, чтобы разогнаться до 100 км/ч всего за 4,4 секунды.

Ранее дилеры компания Bentley в РФ приступили к продаже модернизированного 550-сильного внедорожника Bentayga, официальный дебют концепта которого состоялся летом 2020 года.

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