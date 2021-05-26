Тюмень, , 10:50 — REGNUM Столица Тюменской области 26 мая окутана смогом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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«Сменилось направление ветра, сейчас дует северный ветер. Он принёс в Тюмень дым из Ярковского и Вагайского районов. В настоящее время в пределах Тюмени ничего не горит», — об этом заявил директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович.

Напомним, в Тюменской области с конца апреля бушуют природные пожары. С 11 мая в регионе введён режим ЧС в связи с массовыми лесными и ландшафтными возгораниями. И в мае смог в Тюмени стал привычным явлением. Однако в последние дни, с сокращением площадей пожаров, в небе над областным центром отмечалось просветление.