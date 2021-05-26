Воронеж, , 10:50 — REGNUM Под стражу отправлен 52-летний житель Воронежа по подозрению в угрозе применения насилия в отношении сотрудника полиции, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 26 мая старший помощник руководителя СУ СКР по Воронежской области Ольга Бовт.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, 19 мая около 20:51 в полицию поступил звонок от местной жительницы, которая сообщила о конфликте между её мужем и неизвестным мужчиной, вооружённого ножом.

На место происшествия прибыл экипаж патрульно-постовой службы УМВД России по Воронежу. Подозреваемый в этот момент находился в подвале, с ножом в руках. На требования полицейских бросить нож мужчина не реагировал, он попытался завладеть табельным оружием сотрудника. В ходе борьбы произошел непроизвольный выстрел, в результате ранения получили злоумышленник и полицейский. Оба были доставлены в медицинское учреждение.

Установлено, что подозреваемый уже имеет судимость за совершение убийства, в настоящее время является лицом без определенного места жительства. В Следственном управлении уточнили, что ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.