Осло, , 11:48 — REGNUM Если правительство Норвегии даст свое согласие, то уже в июне на аренах Oslo Spektrum и Grieg Hall в Бергене (Осло) будут проведены три концерта, каждый из которых посетят до 5 000 человек одновременно. Организация подобных мероприятий в условиях пандемии коронавируса будет осуществлена в научных целях. Об этом сообщила шведская газета Dagens Nyheter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир в ожидании нового смертоносного вируса — все новости»

Тестовые концерты являются частью исследовательского Национального института общественного здравоохранения. Всего ведомство планирует отобрать 30 000 людей в возрасте от 18 до 45 лет, но только половине из них будет предоставлена возможность поехать на концерт. Выбор, вероятно, будет сделан с помощью лотереи.

Идея состоит в том, что обе группы будут впоследствии протестированы на коронавирус как до, так и после концертов, чтобы следить за темпами заражения и выяснить, увеличивает ли риск заражения посещение столь крупных массовых мероприятий.

Читайте ранее в этом сюжете: Спустя шесть месяцев в Осло вновь заработают пабы