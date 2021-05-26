Пекин, , 10:49 — REGNUM Проект искусственного интеллекта (ИИ) был разработан, чтобы помочь идентифицировать древние китайские книги за рубежом, сообщает 24 мая агентство Синьхуа.

Проект с точностью 97,5% выявил 200 000 страниц древних китайских книг, охватывающих 30 000 символов. Сычуаньскому университету, Калифорнийскому университету Беркли и Академии DAMO компании Alibaba потребовалось более двух лет, чтобы завершить проект.

«В начале точность составляла около 40%. У нас есть более 30 студентов, которые вручную идентифицировали символы, которые не были распознаны или ошибочно идентифицированы ИИ, чтобы помочь повысить его точность», — сказал заместитель декана Школы истории и культуры Сычуаньского университета Ван Го.

Цифровые версии идентифицированных древних китайских книг были размещены в Интернете и открыты для публики. Будут продолжены усилия по выявлению более древних китайских книг за рубежом.