Вашингтон, , 10:55 — REGNUM Звезда сериала «Друзья», актёр Мэттью Перри объяснил, почему его речь в трейлере Friends: The Reunion была замедленной. Об этом сообщило издание The Sun со ссылкой на свои источники.

По данным издания, в день съёмок актёр перенес экстренную стоматологическую процедуру, из-за которой постоянно чувствовал боль. «Мэтью явился на встречу, и члены его команды сказали, что в тот день ему сделали экстренную зубную операцию… Судя по тому, что мы понимаем, ему было больно, это и стало причиной невнятной речи», — объяснил источник The Sun.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фанаты сериала «Друзья» выразили обеспокоенность речью Мэттью Перри в трейлере спецвыпуска Friends: The Reunion. Многие из них предположили, что у актёра случился рецидив и он снова вернулся к употреблению запрещённых веществ.

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