26 мая 2021 | Время чтения 19 мин

Спрашивается: сколь долго еще будут грузины продавать Западу, помимо вина и «Боржоми», свой главный «товар» – геополитический, а именно: запредельную русофобию? И ладно бы нелюбовь к путинскому режиму, издержки нынешней политической и экономической системы «РФ-ии» (не все и в самóй России рады тому, что в ней творится)! Так ведь нелюбовь, а то и неприкрытая ненависть в отношении «соседа на Севере» распространяется на Россию в целом.

Владимир Рябцев, , 13:12 — REGNUM Грузия, надо отдать ей должное, что есть сил держится за свою «транзитность», занимая в кавказских делах проазербайджанскую позицию, критически завися от трубопроводов, идущих с побережья Каспия через ее территорию в Турцию и Европу; держится за транзит, во-первых, боясь потерять доходы от транзита углеводородов и, во-вторых, критически завися от поставок азербайджанского газа, поскольку, как мы уже сказали, покупать российский газ в Тбилиси никак не хотят. А ведь если бы у нынешних властей Грузии хватало бы ума и они могли бы думать вдолгую, на перспективу и играть не только по установленным Баку правилам, но и исходить из своих (правильно понятых) национальных интересов, то транзитный потенциал страны они могли бы использовать и по-другому. И с не меньшим, чем транзит азербайджанской нефти, эффектом! А, может быть, даже и с большим!

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

О чем конкретно идет речь? А вот о чем. Сохрани власти предержащие в Грузии трезвость ума и проспективный взгляд на будущее своей страны, не ссорься напрочь с великим «северным соседом» и войди в систему аргументов, ведомую мудрым «императором Си» Поднебесной с ее мегапроектом в Евразии «Один пояс, один путь», то, глядишь, и геополитика с геоэкономикой в зоне от Черного моря до Каспия была бы другой, а заодно с этим и положение дел в самóй Грузии… Речь идет о возрождении Китаем Великого Шёлкового пути древности — оси оптовой торговли во всей Евразии, что создает новую континентальную сферу экономического роста, инвестиций и товарных потоков — от Шанхая до Гамбурга. И намерен Пекин это осуществить сразу несколькими путями.

Сегодняшний вектор его экспансии в направлении Ближнего Востока, Средиземноморья и Европы пролегает стороной от российского пограничья, южнее Каспия. Действующие же транспортные маршруты из Китая в Европу «завязаны» на Транссиб, построенный еще в начале прошлого века. Еще один маршрут связывает европейскую часть России и Казахстан с Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР и выходит на Транссиб в районе Челябинска. По этому стальному пути следуют грузовые поезда из Китая в Гамбург. И еще. Когда мегапроект «Один пояс, один путь» только набирал силу, Китай построил железные дороги из Синьцзяна через горные хребты в Ферганскую долину и южный Казахстан. Эти коммуникации вполне достаточны для освоения рынков, природных и энергетических ресурсов Средней Азии и Казахстана.

«Один пояс и один путь» Иван Шилов © ИА REGNUM

Второй вектор проекта «Один пояс, один путь» — на Северо-Запад, в направлении Оренбург, Урал, Поволжье, Русская равнина к портам Балтийского моря. Он предполагает прокладку новых ультрасовременных высокоскоростных железных дорог и автомагистралей и связан с колоссальными затратами капитала, материальных и людских ресурсов. Технико-экономическое обоснование (ТЭО) Северного хода проекта через европейскую Россию все еще находится на предварительной стадии переговоров, протоколов о намерениях, в отличие, например, от Южного вектора, с выходом через Суэц в порты Греции и Италии. Его-то Китай энергично претворяет на практике.

После делового визита председателя КНР Си Цзиньпина в Италию и Францию весной 2019 г. стало ясно, что средиземноморский логистический узел проекта «Один пояс, один путь» — дело решенное. Пекин приобретает контроль над стратегическими морскими портами — Пиреем в Греции, Триестом и Генуей в Италии. И все же средиземноморский вектор проекта «Один пояс, один путь», что ни говори, уязвим. Ведь он проходит через территории стран НАТО — Грецию, Италию и Турцию. А Китай и НАТО, как известно, геополитические противники. Глядишь, весь логистический выигрыш Китая, средиземноморский столбовой путь проекта «Один пояс, один путь», десятки миллиардов долларов китайских инвестиций окажутся под угрозой. Ведь успех, торжество долгосрочного проекта Поднебесной означает для теряющих темп США утрату роли лидера мировой экономики, бенефициара всемирной долларовой торговли, уступку первенства восходящему Китаю. И потому Поднебесной был бы выгоден еще один — альтернативный вышеназванным — логистический вектор проекта «Один пояс, один путь». Это Транскавказская магистраль (Транскам).

Каков же этот маршрут? А вот каков: Каракорумское шоссе из Синьцзяна (КНР) в Пакистан, далее через дружественный России и Китаю Иран, Армению, далее — Гори (Грузия) — Цхинвал (Южная Осетия), Владикавказ, Ростов-на-Дону, автострада «Дон», пересечение ее с магистралью Москва — Минск, Брест, Краков, Франкфурт-на-Одере. (К слову сказать, под Минском на китайские инвестиции уже развернут крупный технопарк и хаб перевалки китайского экспорта). Весь этот маршрут не только существенно короче, но и дешевле, чем коммуникации из Средней Азии, Казахстана через Урал, Поволжье, европейскую часть России. И он не потребует громадных, непомерных инвестиций в строительство новых железнодорожных и автомобильных магистралей. Вполне может быть использована уже имеющаяся транспортная инфраструктура, в том числе тысячекилометровая восьмиполосная автострада «Дон», построенная к Олимпиаде в Сочи. Плюс к этому весь этот (альтернативный) маршрут товарного транзита из Поднебесной был бы полностью защищен Россией. И это едва ли не решающий фактор.

Мы имеем в виду то обстоятельство, что после «пятидневной» войны в Южной Осетии и «принуждении к миру» Грузии геополитические рубежи России де-факто переместились на юг, к Гори, и ныне Россия во многом определяет расклад сил на всем Кавказе. Понятно, что выход из стран Среднего Востока и Закавказья через Транскам на Юг России находится под стратегическим контролем Москвы и союзного ей Цхинвала. И настоящий золотник здесь, геополитический оселок всей этой особой зоны Евразии — Рокский туннель, путь грузовых фур по которому от южного подножья Главного Кавказского хребта в Северный Кавказ занимает всего каких-нибудь 30 минут!

Рокский туннель Rosavtodor.gov.ru

Но Грузия в данном случае — вне игры. Ее власти и 12 лет спустя не признают факт суверенитета Республики Южной Осетии, чему, собственно, в 2008 г. сами и способствовали. В этом и загвоздка… Между тем горская пословица гласит, что «в долгое ненастье теплый кров дороже гордыни». Иначе говоря, простая прагматика и здравый смысл подсказывают выход. Пусть дипломатическая, институциональная основа отношений народов-соседей остается до поры до времени такая, как есть. Абхазию и Южную Осетию Тбилиси не вернуть: это пустые хлопоты… А вот звонкая монета от Пекина за пользование 450-километровым отрезком автодороги от Армении до Цхинвала — лакомый кусок. Был бы твердый и постоянный приток многомиллионных валютных доходов в казну Грузии — плата за транзит и обслуживание китайского товарного потока. Таможенное оформление транзита из Поднебесной на границе вполне могла бы на себя взять третья, нейтральная сторона. Так что если брать в расчет все вышеизложенное, то выгоды транскавказского ответвления логистических путей в рамках «Одного пояса…» вполне очевидны.

Поэтому предлагаемый рядом экспертов резервный вектор китайского мегапроекта через Транскам в Россию и Европу, при глубокой разработке ТЭО, мог бы оказаться выгоден всем заинтересованным сторонам. В первую очередь, конечно, России и Китаю, но и для грузинской экономики имели бы место несомненные выгоды [1].

Однако это так — попутное замечание (размышление вслух). Вернемся к более общим вопросам.

Как справедливо отмечается в литературе: «Эйфория обретения самостоятельного государства бывшими республиками СССР длилась недолго. Вместо обещанного национального возрождения почти во всех республиках случился хаос и гражданские войны. Провозглашенная идеология собственной модели экономического развития в разрозненных территориях бывшего СССР оказалась утопией. Зримые итоги развития постсоветских республик за 28 лет неочевидны. Для многих из них, правда, они вполне очевидны, но только в негативном плане. Взять ту же Грузию. Можно, конечно, по-разному оценивать последние 30 лет ее истории, но вопро: а каких, собственно, высот достигла эта страна, получив столь желанную независимость (99% на референдуме весной 1991 г. проголосовали «за»).

Стала ли Грузия, скинув оковы оккупационных властей («злосчастной России»), жить богаче, лучше и веселее? Едва ли. Все объективные данные показывают, что грузинам в СССР жилось много лучше. Мы помним те времена, когда «житие-бытие» грузина было синонимом богатства, всё у них было в избытке, да и жили они, по большому счету, по своим законам, т. е. никто к ним особо и не лез. А что теперь? «Рай без берегов», «манна небесная?! Что, грузины зажили на полную катушку и теперь они берут от жизни всё, что хотят? Оказывается, что нет, не всё так радужно. Взять такой, например, показатель «успешности» экономики независимой Грузии, как занятость и доходы ее населения. Среднемесячная заработная плата составляет чуть более 1300 лари, т. е. менее 400 дол.

А безработица? Как тут не вспомнить осенний (2019 г.) призыв к согражданам председателя «Грузинской мечты» и бывшего премьера Грузии Б. Иванишвили уезжать на заработки за рубеж и уже оттуда помогать своим семьям. Он прямо заявлял, что в ближайшие 20 (!) лет Грузия не сможет создать 2 млн рабочих мест, и это не сделает ни одна экономика; потому выход один — создание возможностей для легального трудоустройства граждан Грузии в развитых странах Европы (подавляющее большинство там вообще находилось на нелегальном положении) [2]. А сколько грузин при этом «приютила» Россия, он почему-то не говорил! Сегодня, по официальным данным, уровень безработицы составляет 18%, хотя недавнее исследование Всемирного банка дает много большую цифру — 34%. В любом случае, как официальный, так и неофициальный уровень безработицы вырос в результате пандемии COVID-19 и связанных с ней увольнений. Опросы, проведенные Центром исследовательских ресурсов Кавказа в начале 2021 г., показали, что каждый пятый грузин сообщил о потере работы в результате пандемии [3].

Проверка соблюдения карантинных мер в Грузии Police.ge

Не будем забывать при этом и внешний фактор. Уже всем нормальным людям и вменяемым экспертам ясно, что геополитические конкуренты не для того разваливали СССР изнутри, чтобы помогать его частям добиться экономического процветания» [4]. Посему вполне оправдано желание «сильных мира сего…» прибрать эти страны к своим рукам, опираясь на хищные инстинкты и желания компрадорской элиты. Умения же и искусства внешнего управления территориями бывшей «империи Кремля» глобальным центрам силы не занимать. Они, замечает тот же А. Бурханов, «доведены до совершенства».

Отсюда и русобофия. Во многом стимулированная извне. У тех же грузин, например… И что интересно при этом? Нынешняя грузинская элита, особенно ее совсем молодая поросль, напичканная «европеизмом» и «американизмом», в своих политических устремлениях предпочитает исходить из географической «мифологии», делает ставку на «доброго дядю» со стороны, т. е. на внерегионального игрока (или даже двух/трех), с просьбой к нему (к ним) взять на себя функцию политического кураторства, опеки, патронажа и т. д. Отсюда и невероятная сервильность нынешней грузинской элиты перед «коллективным Западом», прежде всего перед США, зараженность молодого поколения «западнизмом» в худшем его виде (вплоть до настойчивого желания проводить гей-парады), что для грузинского общества как общества в основе своей традиционного, казалось бы, просто недопустимо.

И что же? А ничего. До недавнего времени мы не слышали ни осуждения такого рода поветрий, ни тем более сколь-нибудь вразумительного протеста по этому поводу. Если кто и протестовал, то очень и очень немногие, как, например, активный защитник семейных ценностей, консерватор и антиглобалист Л. Васадзе, который даже призвал своих сторонников собраться в столице Грузии с целью «наведения порядка и недопущения проведения пресловутого Tbilisi Pride (это было в июле 2019 г.), а еще раньше (в июне того же года) объявил о создании «народных отрядов» — групп, которые должны были встать на защиту традиционных ценностей [5].

Для нормальных грузин голос Л. Васадзе как глоток свежего воздуха среди заполнивших общественное пространство тяжёлых сгустков извращенческих ароматов. И он, к его чести, в последнее время делает многое для того, чтобы не просто занять свою нишу среди общественных настроений, но и потеснить конкурентов на политическом поле. Мы имеем в виду тот факт, что вместе со своими друзьями и единомышленниками Л. Васадзе решил войти в грузинскую политику самостоятельной силой, создав для начала общественное движение, которое они назвали «Единство, сущность, надежда», и аббревиатура которого неслучайно звучит как «ერი» (эри; в переводе с грузинского: нация).

Да, факт этот отрадный, но, увы, пока не делающий в Грузии «общей погоды»… В головах нынешних правителей Грузии и околополитической «тусовки» (в экспертном сообществе, медийных кругах и у академической публики, не говоря о НПО-шниках) царит глубокая иллюзия. Смысл ее понятен и прост: «Нам поможет Запад, и только он; именно он нас выручит!» Да, в качестве средства скорой помощи этот подход, может быть, и был в свое время оправдан. Но нынче? И вообще: какое НАТО и какие там США помогут грузинам решать их многочисленные социально-экономические проблемы? Ясно же — никто из них на это неспособен, и — главное — по большому счету не заинтересован.

Грузинская армия и НАТО

Отношения же с соседом по ту сторону Большого Кавказского хребта будут безнадежно испорчены! И вообще, спрашивается: сколь долго еще будут грузины продавать Западу, помимо вина и «Боржоми», свой главный «товар» — геополитический, а именно: запредельную русофобию? И ладно бы нелюбовь к путинскому режиму, издержки нынешней политической и экономической системы «РФ-ии» (не все и в самóй России рады тому, что в ней творится)! Так ведь нелюбовь, а то и неприкрытая ненависть в отношении «соседа на Севере» распространяется на Россию в целом, на ее многонациональный народ и культуру, на связи России и Грузии, уходящие в глубь веков!

Неужели трудно понять банальную «аксиому жизни» — что «шарик» — круглый, и что пущенный тобою бумеранг в направлении соседа, тем более такого крупного по размерам и многоопытного, к тебе же и вернется. Почему? Да потому что просто отскочит от него! И еще вопрос, куда он тебе попадет: в темечко или в твою «крестцово-поясничную зону»? Но он обязательно попадет и ударит больно! Это уж как пить дать…

Так что, полагаем, что долгосрочная линия выстраивания отношений нынешней политической элиты Грузии с внерегиональными игроками, что автоматически влечет за собой прямое включение великих держав, блоковых и иных структур в дела, глубоко ошибочна. Тем более в условиях углубляющегося мирового кризиса, который давно уже перерос рамки финансово-экономических неурядиц и стал структурным кризисом мир-системы как таковой. Скажем больше: для Грузии такой подход в перспективе просто опасен. И здесь нельзя не согласиться с мнением такого авторитетного эксперта, как Ю. М. Солозобов. Анализируя «телодвижения» государств, вошедших некогда в программу ЕС «Восточное партнерство» (а Грузия была одним из них), де-факто завершившуюся ничем, он пишет, что в данном случае «можно применить астрономическую аналогию — когда малая планета или комета покидает поле тяготения Юпитера и переходит в поле тяготения Солнца, она неизбежно деформируется и разрушается» [6].

Мы вовсе не пророчим такую печальную участь Грузии, но подобного рода «прогнозный сценарий» в итоге ее независимого (?) плавания в «океане» региональной и мировой политики вполне может иметь место. Ну, что уж тут поделать? Да, случилось то, что случилось: маятник истории качнулся в другую сторону, и Грузия — край, с такой любовью воспетый многими нашими писателями и поэтами, страна, некогда «усыновленная Россией» (А. С. Грибоедов), в одночасье отвернулась от «Северного Колосса»; как будто и не было более чем 200-летнего пребывания Сакартвело в лоне Исторической России [7]; как будто грузины забыли, что в их истории предшествовало вхождению к состав Российской империи.

Мы имеем в виду «топот» персидского завоевания и кровавую бойню, которую в сентябре 1795 г. учинил в Тифлисе Ага-Магомед-хан, считавший грузинского царя Ираклия своим личным врагом. Этот сморщенный уродец и свирепый евнух, уверенный, что может уничтожить любого одним своим дыханием, восемь дней жег и разрушал Тифлис, чинил расправу над местными жителями, запрудил Куру трупами мирных людей. Но, оказывается, у грузин короткая память… И это касается не только далекой истории, но и истории недавней. Уж как-то быстро забыли все те преференции, которые имела Грузинская ССР в Стране Советов. Мы уже не говорим о грузинском засилье в Кремле, существовавшем вплоть до самой смерти И. Сталина [8]. Так что кому-кому, а уж грузинам грех было жаловаться на их «житие-бытие» в Советском Союзе, и простые люди в этой стране сегодня нет-нет да вспоминают о своем безбедном существовании в СССР.

Если говорить о Грузии в контексте нашего научного интереса, то она как была, так и продолжает оставаться типичным лимитрофным государством в зоне Великого Лимитрофа, точнее в его Балто-Черноморско-Каспийском сегменте. Сколько и какие только завоеватели ни прошли через эти «приливно-отливные земли» (выражение французского геополитика Ж. Готтмана)? — гунны и арабы, византийцы и монголы, немцы и турки (в годы интервенции в Закавказье… И вообще: природу страны не изменить. Никак. И мы говорим не только о «вмещающем ландшафте» (по Л. Н. Гумилеву), или о «место-развитии» того или иного народа, но и о его генной (социокультурной) основе. Нахождение той же Грузии внутри «Больших геополитических пространств» — первоначально в составе Российской империи, а затем СССР — и под прессом политико-административных структур «чужого» Центра до поры до времени камуфлировало этот факт.

Протесты в Грузии. 2019 George Melashvili

Распад же «советского Колосса» вновь обнаружил ту «маргинальную» зону, к которой Грузия традиционно и принадлежала. Если до 2003/2004 гг. грузинские политики и эксперты еще более-менее трезво обсуждали перспективы своей страны, учитывая ее объективную зажатость между Европой и Азией, между русским и тюркским мирами, а также взвешивая все «за» и «против» в противостоянии на грузинской почве евразийской идеологии и ценностей евроатлантизма, то после «революции роз» ее националистически настроенное руководство (особенно в лице М. Саакашвили и его «команды») сделало однозначный выбор: был взят курс на евроатлантизм. Однако уже тогда в кругу серьезных экспертов безальтернативность курса официального Тбилиси стала вызывать известную иронию. Ведь понятно: Грузия как была, так и продолжала оставаться цивилизационным «междумирьем».

И как бы ни мыслила будущее своей страны нынешняя — настроенная ненационально или даже просто компрадорски — элита Грузии, желающая во что бы то ни стало стать Западом, вписаться в Европу и пр., этой стране никуда не уйти от своей лимитрофности. Только если раньше Сакартвело металось между Россией и Востоком (Турцией и Ираном), что вполне объяснимо исторически и рецидив чего (относительно очередного «надвига» тюркской «плиты») мы видим сегодня, то в начале нулевых геополитический маятник сместился, и она стала метаться между Россией и Европой или (если говорить шире) «коллективным Западом», т. е. евроатлантическим миром. И на первую роль здесь вышли… США.

Примечания и ссылки:

1. См. об этом подробно: Бадов В. «Без помощи облаченных в латы…». Транскавказская магистраль (Транскам) для транзита Китай — Россия — Европа // Завтра. — 2019. — № 28 (июль).

2. См.: Иванишвили обещает трудоустроить грузин за рубежом — в Грузии работа не предвидится. URL: https://inosmi.ru/social/20191129/246339412.html

3. См.: Новые немецкие гастарбайтеры — грузины. 20 марта 2021 г. URL: https://vestikavkaza.ru/material/342320?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

4. Бурханов А. Геополитика выживания постсоветских республик. Куда деться с подводной лодки… если не крысы. 16 августа 2019 г. URL: https://iarex.ru/articles/68800.html

5. См. об этом: «Парад достоинства» ЛГБТ-сообщества прошел перед зданием МВД Грузии. URL: https://eadaily.com/ru/news/2019/07/08/parad-dostoinstva-lgbt-soobshchestva-proshel-pered-zdaniem-mvd-gruzii

6. Солозобов Ю. Есть ли жизнь на Великом Лимитрофе? 3 ноября 2016 г. URL:

https://www.apn.ru/index.php?newsid=35649

В развитие темы автор отмечает, что, в отличие от Грузии, Азербайджан пошел своим путем (пытается лавировать между Россией и США, Россией и Турцией), Армения же вообще предпочла членство в ОДКБ и вхождение в ЕАЭС.

7. В этом смысле весьма показательна «судьба» русской общины в этой стране. Если в канун распада Союза СССР она составляла более чем 340 тыс., то в 2014 г. — только 26 тыс., а к настоящему времени она вообще поредела более чем на 90%. Можно сказать, что и с русским языком ситуация не из лучших. Так. сейчас наш «великий и могучий…» в грузинских школах изучают только с пятого класса, в то время как английский (куда ж без него? даешь евроинтеграцию!) — с первого… (см. об этом, например: Зотов Г. «Хачапури нефтью не станет». Как Грузия прожила 30 лет после распада СССР. 20 марта 2021 г. URL: https://vk.com/ @humor_news_politics-hachapuri-neftu-ne-stanet-kak-gruziya-prozhila-30-let-posle

8. См. об этом: Почему Грузия одна из первых вышла из состава СССР? 21 марта 2021 г. URL: https://zen.yandex.ru/media/filosof/pochemu-gruziia-odna-iz-per-vyh-vyshla-iz-sostava-sssr-60548705b93ec7525a22a047?&disable_feed_under_article =false