Минск, , 10:46 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко действовал законно в случае с посадкой самолёта ирландской авиакомпании Ryanair 23 мая в Минске. Об этом глава государства заявил в своём обращении 26 мая.

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Принуждение лайнера к посадке истребителем МиГ-29 является «абсолютной ложью», подчеркнул Лукашенко. По его словам, сообщение о минировании лайнера поступило из Швейцарии.

«Самолёт развернули возле БелАЭС. А если бы вдруг системы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности? — указал белорусский лидер.

Он также добавил, что экипаж советовался с владельцами самолёта и аэропортом в Вильнюсе, но принял решение приземлиться в Минске.

Поэтому глава государства уверен, что действовал законно, «защищал людей по всем международным правилам».

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая летевший из Афин в Вильнюс самолёт авиакомпании Ryanair экстренно сел в аэропорту белорусской столицы из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. При этом был задержан находившийся на борту лайнера основатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич.

В связи с этим инцидентом лидеры ЕС приняли решение запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты Евросоюза и совершать полёты над его территорией. Кроме того, европейским авиаперевозчикам рекомендовано отказаться от полётов в воздушном пространстве Белоруссии.