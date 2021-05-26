Екатеринбург, , 10:52 — REGNUM Штормовое предупреждение в Свердловской области продлили по 26 мая 2021 года включительно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном главке МЧС.

По данным ведомства, на некоторых территориях области порывы ветра могут достигнуть скорости 18 метров в секунду. Также ожидаются дожди и грозы.

Жителей просят быть бдительными. Не рекомендуется проводить работы на открытом воздухе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе предупредили об аномальной жаре на 24 и 25 мая. Также жителей оповещали о сильном ветре в эти дни. А в ночь на 26 мая в области прошли сильные грозы.

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