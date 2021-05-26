Москва, , 10:44 — REGNUM Нефть закрылась без изменений на торгах 25 мая, но при этом подтвердила пробой важной двадцатидневной скользящей средней и удержала позиции, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициям Арсений Дадашев.

«Сегодня, 26 мая, с утра нефть марки Brent успела передвинуть локальные максимумы и находится в нескольких пунктах от уровня $69 за баррель, пробой которого в свою очередь откроет дорогу к заветной отметке $70.

Несмотря на недавние сомнения американской стороны в готовности Ирана к заключению новой ядерной сделки, сам Тегеран накануне выразил оптимизм относительно этого мероприятия.

На этой неделе переговоры сторон продолжатся, и, если будет отмечен какой-либо прогресс, нефть рискует показать еще одну агрессивную коррекцию, тем более что психологический барьер $70, которые уже отпугивал покупателей, вернулся в поле зрения.

Из позитивных моментов помимо сохранения спроса на риск, которое служит подспорьем для Brent, можно отметить отчет API.

Он показал, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в США сократились на 0,4 млн, а запасы бензина и дистиллятов упали на 2 млн и 5,1 млн баррелей соответственно.

Официальная статистика минэнерго США позднее сегодня подтвердит бычью картину, в краткосрочной перспективе возможны более уверенные попытки продолжения роста с ключевой целью на отметке $70.

Однако этот уровень, скорее всего, снова даст отпор игрокам», — считает эксперт.

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