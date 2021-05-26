Стокгольм, , 10:45 — REGNUM В Стокгольме в период с девятнадцатой по двадцатую неделю число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией снизилось на 40%. Такой спад за одну календарную является самым большим в 2021 году. Сейчас количество выявляемых случаев снизилось до уровня, наблюдаемого в начале года. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

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В течение 19-й недели (10−16 мая) в Стокгольме было зарегистрировано 5 602 случая заражения коронавирусом. На прошлой неделе, 20-й, это показатель резко сократился до 3 393. Это самый низкий показатель с начала февраля и самый большой недельный спад на протяжении 2021 года.

Отмечается, что между 18-й и 19-й неделями количество подтвержденных случаев уменьшилось на 27%.