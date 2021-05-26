Минск, , 10:43 — REGNUM Приняв самые жёсткие меры, белорусское государство в зародыше подавило волну неонацизма. Об этом 26 мая заявил Александр Лукашенко, выступая перед своими сторонниками в здании парламента, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

«Наши действия могли показаться чрезмерными тем, кто оправдывает их злодеяния. Но эта стратегия жизненно важная для страны», — сказал Лукашенко, рассказывая о подавлении массовых протестных выступлений против фальсификации президентских выборов и полицейского террора в 2020 году.

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«Как мы и прогнозировали, наши недоброжелатели извне, да и внутри страны, изменили методы атаки на государство. Они преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали», — сообщил Лукашенко.

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Отметим, на ранее анонсированное выступление Лукашенко с заявлением в Овальном зале собраны многие его сторонники — члены обеих палат Национального собрания и назначенной им «Конституционной комиссии, чиновники и силовики, пропагандисты и просто лоялисты. По формату мероприятие напоминает состоявшееся в начале года «Всебелорусское народное собрание».

Также отметим, ранее сторонники и противники Лукашенко обменялись обвинениями в «фашизме»: сторонники Лукашенко («ябатьки») заявили об использовании его противниками («змагарами») «фашистской» символики, а в ответ получили обвинения в использовании фашистских методов госуправления и террора.