Новомичуринск, Рязанская область, , 10:44 — REGNUM Доследственные проверки по информации о нападении двух безнадзорных собак на ребёнка в Новомичуринске назначены в Следственном управлении СК РФ по Рязанской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 мая в пресс-службе ведомства.

В социальных сетях женщина заявила, что на её внучку 21 мая напали две бездомные собаки. У девочки синяки и ссадины. Следователи намерены дать надлежащую правовую оценку действиям должностных лиц администрации Новомичуринска. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая в региональном СК начали доследственные проверки по факту нападения собак на девочек в Рязани и деревне Секиотово. Одна из девочек, убегая от агрессивного животного, сломала руку.

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