Москва, , 10:42 — REGNUM Уровень зарегистрированной безработицы в Москве составил 0,71%, сообщил 26 мая вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

С начала 2021 года показатель снизился на 0,61 процентных пункта, а численность безработных, зарегистрированных в службе занятости, уменьшилась более чем на 45%, отметил заместитель мэра.

«Сальдо принятых и уволенных работников в экономике Москвы за апрель 2020 — апрель 2021 года находится в положительной зоне и составляет 178 тыс. человек», — рассказал он.

По его словам, наибольший прирост занятых наблюдается в тех отраслях экономики, где происходит динамичный рост — в разработке ПО, здравоохранении, строительстве и торговле.

Кроме того, по данным профильных сервисов снизилось количество резюме к размещённым вакансиям.