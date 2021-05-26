Москва, , 10:41 — REGNUM Сегодня, 26 мая, российская валюта на утренних торгах немного укрепляется, подрастая против американского доллара на 0,15% и продолжая свои настойчивые попытки пробиться к уровню в 73,00 за американский доллар, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

«На вчерашних торгах, 25 мая, эта попытка оказалась неудачной, российская валюта остановилась на отметке 73,15 за доллар США, после чего отскочила к 73,50.

Сегодня рубль может снова попробовать достигнуть своей заветной цели, этому будет способствовать ряд факторов, здесь и общая слабость американской валюты, которая рано утром достигла двухлетних минимумов к китайскому юаню.

Здесь и стабильно высокие нефтяные котировки, которые сегодня практически достигли уровня в $69,00 за баррель нефти марки Brent. И наконец сегодняшнее размещение ОФЗ Минфином России, тоже может оказать поддержку рублю.

Техническая картина на 26 мая для российской валюты выглядит более нейтральной. Рубль по-прежнему находится в боковом коридоре 73,00−74,00 к доллару США.

Значит даже если очередной тест одной из его границ все-таки состоится, с более высокой вероятностью, курс рубля будет склонен к возврату в середину диапазона, к отметке 73,50 за американский доллар», — считает эксперт.

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