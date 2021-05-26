Владимир, , 10:41 — REGNUM Членство в партии «Единая Россия» заместителя губернатора Владимирской области Романа Годунина приостановили из-за возбуждённого в отношении него уголовного дела. Об этом 25 мая сообщила пресс-служба регионального отделения.

«Заместитель губернатора Сипягина, который упоминается в СМИ в связи с возбуждением уголовного дела, не является членом «Единой России». По решению местного политического совета его членство в партии приостановлено в соответствии с Уставом. Дальнейшие действия будут предприняты в зависимости от того, какое решение вынесет суд», — говорится в сообщении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в отношении Годунина возбуждено уголовное дело по статье «Подстрекательство и пособничество в ограничении конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), запрещённого в соответствии с антимонопольным законодательством, повлекшее извлечение дохода в особо крупном размере». По версии следствия, он угрозами и уговорами добился заключения между двумя компания незаконного соглашения для победы на торгах на ремонт Рпенского проезда во Владимире.

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