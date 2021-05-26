Ярославль, , 10:41 — REGNUM В Ярославле жительница Рыбинска выманила у ветерана деньги, представившись социальным работником. Об этом сообщает управление МВД России по Ярославской области.

УМВД России по Ярославской области

«В полицию поступило заявление о хищении денежных средств в Красноперекопском районе города Ярославля. Пострадавший от мошеннических действий ветеран Великой Отечественной войны 1926 года рождения пояснил, что неизвестная женщина пришла к нему в квартиру, представилась социальным работником. Рассказала, что производятся выплаты неких пособий, для оформления которых якобы необходимо заплатить. Злоумышленница завладела его денежными средствами в сумме шести тысяч рублей, после чего скрылась», — рассказали в УМВД.

По горячим следам следователям удалось найти и задержать 56-летнюю жительницу Рыбинска. В процессе расследования была установлена её причастность ещё к двум подобным случаям. Сейчас она находится под стражей.

Женщине грозит до двух лет лишения свободы.

Читайте ранее в этом сюжете: Омбудсмену рассказали о бездействии ярославской полиции