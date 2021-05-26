Ижевск, , 10:40 — REGNUM Производственная площадка «Сарапул-молоко» ОАО «МИЛКОМ» получила право экспорта продукции в Японию и Вьетнам, сообщает пресс-служба правительства Удмуртии. Также поданы заявки на включение площадки в федеральный реестр экспортеров в подсистеме «Цербер» в качестве поставщика в Малайзию и Сингапур.

Пресс-служба правительства Удмуртии

На прошлой неделе предприятие отправило дополнительную партию продукции в США. Первая поставка состоялась 21 января. Контейнеры направятся тем же путем, что и в первый раз — морем через Санкт-Петербург и Роттердам в порт Нью-Йорка, откуда товар разъедется по территории США.

С начала текущего года крупнейший экспортер молочной продукции направил за рубеж 37,99 тонн товаров. В целом объем экспорта продукции АПК Удмуртии в январе — апреле текущего года составил 1,68 млн долларов США, что на 11,3% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года Компания «Сарапул-молоко» получила право экспортировать производимую молочную продукцию в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). В январе предприятие впервые поставило 8,4 млн тонн молочной продукции в США.

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