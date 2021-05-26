Москва, , 10:40 — REGNUM Мать арестованной в Белоруссии гражданки России Софьи Сапеги Анна Дудич рассказала, что находится в шоковом состоянии.

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«Мы сами ничего не понимаем, находимся в шоковом состоянии. Мы уже не знаем, куда идти. Я обращалась в МИД, писала на сайт администрации президента России», — цитирует ее RT.

«Мне бы очень хотелось, чтобы наши правоохранительные органы, в частности Республики Беларусь, смогли разобраться. И я надеюсь, что девочка наша будет на свободе», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии Сапеге избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Как рассказал её адвокат, Сапега подозревается «в совершении уголовно наказуемого деяния» и будет содержаться в СИЗО КГБ Белоруссии. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.

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