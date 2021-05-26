Улан-Удэ, , 10:40 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ более 1 тыс. собак с начала марта 2021 года выпущены в «естественную среду обитания». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, животных предварительно привили от бешенства, стерилизовали и маркировали.

Всего за три весенних месяца в администрацию поступило 1289 заявок от жителей города, по которым отловлено 1335 безнадзорных собак.

«Отлов животных проводится с соблюдением общественного порядка, с применением специальных технических приспособлений, не травмирующих животных: сети, сачки, ловушки, пищевые приманки и др.», — отметили в мэрии.

Из них 83 особи обрели новых хозяев, одну агрессивную собаки отправили на пожизненное содержание в приют. Большинство же после всех процедур выпущены обратно на волю.

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