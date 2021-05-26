Стокгольм, , 10:50 — REGNUM Во многих частях Швеции развитие эпидемиологической ситуации, обусловленной распространением коронавирусной инфекции, в настоящее время идет в положительном направлении. В нескольких регионах резко сокращается число выявленных новых случаев заражения, чему способствовали вакцинация и более теплая погода. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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Государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл считает, что в ближайшие недели снижение продолжится.

По его словам, в Стокгольме и Сёдерманланде количество подтвержденных случаев уменьшилось примерно на 40% за последнюю неделю. Резкое снижение также наблюдается в Сконе и Уппсале, а также в Эребру и Вестра-Гёталанде.

«Это похоже на то, что мы видели в прошлом году. Тогда у нас был пик в середине апреля, и распространение инфекции затем уменьшалось все быстрее, а затем достигло низкого уровня летом», — отметил Тегнелл в студии SVT.

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