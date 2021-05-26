Москва, , 10:39 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла федеральной конституционный закон о замещении государственных и муниципальных должностей жителями Крыма и Севастополя, принявших решение отказаться от гражданства Украины, передает корреспондент ИА REGNUM 26 мая.

«Закон направлен на обеспечение конституционного права на труд», — отметил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Нормы закона с1 июля 2021 года будут распространяться на жителей Республики Крым и города Севастополя, которые приобрели российское гражданство в результате воссоединения Крыма с Россией в 2014 году, а также получивших его по другим основаниям до вхождения Крыма в состав РФ.

Если люди подали заявление в МВД о нежелании состоять в гражданстве Украины и не имеют гражданства другого иностранного государства, то они признаются гражданами без иностранного гражданства и вправе замещать государственные и муниципальные должности, должности государственной и муниципальной службы, и другие должности, которые может замещать гражданин России, не имеющий иностранного гражданства.

Получившие российское гражданство до 18 марта 2014 года должны подтвердить факт постоянного проживания на территории Крыма или Севастополя на день принятия этих территорий в состав РФ.

Закон вступит в силу с 1 июля 2021 года вместе с законом о запрете на наличие иностранного гражданства и вида на жительство за рубежом для госслужащих и других должностей.

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