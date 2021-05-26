Стокгольм, , 11:04 — REGNUM Жителям Швеции с положительным результатом теста на SARS-CoV-2 на безвозмездной будет предложен противовирусный препарат молнупиравир. Инициатива является частью третьей фазы испытания препарата, и есть надежда, что данное лекарство может предотвращать тяжелое течение заболевания COVID-19. Об этом сообщила газета Göteborgsposten.

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«Если окажется, что это сработает, это может позволить хорошо подготовиться к будущим пандемиям», — заявил газете главный врач инфекционной больницы Сальгренского университета Магнус Гисслен, который также является профессором Гётеборгского университета и главным научным руководителем исследования, проводимого в Швеции.

Исследование будет проведено в Гётеборге, Стокгольме и Уппсале. Желающие должны принимать по две таблетки в день утром и вечером в течение пяти дней. Им также следует посетить инфекционную клинику в первый и пятый дни лечения.

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