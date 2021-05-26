Тбилиси, , 10:47 — REGNUM Противники строительства Намахваньской гидроэлектростанции в ущелье реки Риони (Имеретия) 26 мая покинут Тбилиси, чтобы продолжить протесты ближе к месту постройки ГЭС. Об этом, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», лидер протестующих Варлам Голетиани заявил своим сторонникам.

Протестующие с 23 мая начали проводить акции в столице и периодически перекрывали движение в центре города. По словам Голетиани, вместо того, чтобы доставлять неудобства жителям Тбилиси, нужно мешать возводить ГЭС.

«Мы не позволим им воспользоваться тем, что мы здесь будем создавать нашим же соотечественникам дискомфорт, а они там продолжат разрушение ущелья», — сказал лидер протестующих.

Он добавил, что активисты колонной выйдут из Тбилиси «с поднятой головой» и направятся в ущелье Риони.

Напомним, многие жители Рионского ущелья выступают против строительства ГЭС в этом регионе. Они с прошлого года проводят акции протеста, требуют прекратить строительство электростанции и отправить в отставку главу минэкономики страны Натию Турнава.

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