Санкт-Петербург, , 10:43 — REGNUM В Санкт-Петербурге прошел ровно месяц с начала возобновления диспансеризации, прерванной ранее из-за пандемии. За это время профессиональные осмотры и диспансеризацию прошли 47 960 человек. Об этом 26 мая сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

Как уточнили в ведомстве, это меньше, чем в прошлые годы, поскольку теперь все осмотры проводятся по предварительной записи с соблюдением санитарных правил. На диспансеризацию одного человека затрачивается больше времени, чем раньше.

«В ряде районов во время диспансеризации также можно пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции», — указали в ведомстве.

Отметим, что профилактический медицинский осмотр можно проходить ежегодно. Правом пройти диспансеризацию раз в три года обладают граждане в возрасте от 18 до 39 лет включительно. Граждане в возрасте 40 лет и старше, а также отдельные категории граждан (инвалиды Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и др.) проходят диспансеризацию ежегодно.

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