Стокгольм, , 10:40 — REGNUM Швеция передаст странам, не входящим в ЕС, три миллиона доз вакцины от COVID-19 на безвозмездной основе. Всего страны ЕС обещают отправить в развивающиеся страны не менее 100 миллионов доз «до начала года». Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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«В первую очередь, мы будем вакцинировать граждан Швеции, без каких-либо задержек. Но мы также закупили большее количество доз, чем нам нужно. Сегодня я объявлю европейским политикам, что Швеция сможет внести не менее трех миллионов доз в совместное обязательство ЕС», — заявила премьер-министр Швеции Стефан Лёвен на пресс-конференции во второй половине дня 25 мая.

В то же время премьер-министр страны не стал уточнять, о вакцинах каких производителей идет речь.