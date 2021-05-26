Пенза, 26 мая, 2021, 10:45 — ИА Регнум. На этой неделе завершается первый этап работы в рамках реализации национального проекта «Производительность труда» сразу на трех пензенских предприятиях — МУП «Пензадормост», ООО «Современная упаковка» и АО «Пензенский тепличный комбинат».

Фото принадлежат Пресс-центр РЦК Пензенской области В Пензе стало больше «бережливых» предприятий

Все предприятия-участники нацпроекта смогли заметно улучшить значимые показатели в своей работе на определенных участках по оптимизации выбранных потоков или процессов.

Главной задачей любой производственной системы является формирование культуры непрерывного совершенствования процессов для повышения конкурентноспособности за счет грамотного сочетания производственных процессов, позволяющих выпускать продукцию при минимальных трудозатратах. Данный подход положительно сказывается на экономических показателях и результатах деятельности фирмы, в том числе на себестоимости товара, рентабельности работы, прибыли, объемах оборотных средств, пр. Всем перечисленным позитивным изменениям способствует бережливое производство.

Фото принадлежат Пресс-центр РЦК Пензенской области В Пензе стало больше «бережливых» предприятий

В течение нескольких месяцев эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Пензенской области (РЦК: производительность58. рф) активно работали с рабочими группами из числа сотрудников предприятий, ставших участниками нацпроекта еще в 2020 году.

Руководство предприятий высоко оценило полученные результаты и подчеркнуло значимость проделанного комплекса работ по повышению производительности труда на основе методологии бережливого производства.

В ходе работы по изучению инструментов бережливого производства были получены обширные теоретические и практические знания в этой области. Теперь ключевые сотрудники знают об инструментах бережливого производства (5С на производстве, производственный анализ, картирование и др.) и инструментах визуализации достаточно, чтобы внедрять полученные знания на других участках.

Фото принадлежат Пресс-центр РЦК Пензенской области В Пензе стало больше «бережливых» предприятий

За несколько месяцев работы специалисты смогли успешно реализовать мероприятия, которые были заявлены после подписания соглашений об участии в нацпроекте, например, были выявлены потери в технологических процессах.

Сотрудники тепличного комбината и предприятия по производству гофрокартона прошли обучение инструментам и методам бережливого производства на площадке РЦК — «Фабрике процессов», где созданы условия для изучения реальных производственных процессов с применением инструментов бережливого производства.

Тренеры РЦК Тимофей Волков и Евгений Синяев рассказали участникам прошедших тренингов, как выявить основные виды потерь на производстве, каким образом их можно устранить и минимизировать и на практике продемонстрировали сотрудникам, какие виды инструментов бережливого производства позволяют добиваться высоких финансово-экономических показателей.

Выполненные мероприятия позволили участникам нацпроекта создать потоки-образцы ключевых продуктов / процессов и достичь поставленных целей. На всех трёх предприятиях была проделана стандартизированная работа, благодаря которой произошли существенные сокращения перемещений работников и устранены потери.

Фото принадлежат Пресс-центр РЦК Пензенской области В Пензе стало больше «бережливых» предприятий

В частности на МУП «Пензадормост» удалось достичь следующих результатов в реализации проекта «Обработка противогололедным материалом дорог с последующим прометанием и вывозом снега»: время протекания процесса сократилось с 58 до 52,2 час., запасов материалов в потоке также сократилось — с 3 до 2,7 тонн, а коэффициент технической готовности повысился с 72% до 80%.

Среди внедренных мероприятий необходимо особо отметить: организацию рабочих мест согласно системе 5С (сократился поиск необходимых предметов, запасных частей, минимизировано время переходов и улучшена культура производства), создание информационных центров, позволяющих отобразить работу производства, высветить проблемы для быстрого принятия решения, разработка и создание доски производственного анализа (учет заданий и стадий процесса по их выполнению).

При проведении анализа текущего состояния на участке проведения предрейсового осмотра транспортных средств, были выявлены потери, а в дальнейшем наработаны мероприятия по их сокращению и снижению времени протекания процесса: были специально разработаны стандарты на периодическую работу и предрейсовый осмотр.

На ООО «Современная упаковка» за 6 месяцев работы получены не менее значимые результаты: время протекания процесса производства снизилась с 25 до 16 час, НЗП — с 39 до 24 тонн, сократился путь транспортировки сырья материалов с 777 до 646 м. Помимо этого внедрено адресное хранение краски и флексоформ, изменена внутренняя логистика на производстве.

А на АО «Пензенский тепличный комбинат» при реализации проекта «Оптимизация процесса по выращиванию овощей в закрытом грунте» удалось достичь визуализации мест хранения, установлены дополнительные места для тележек; были разработаны: журнал учета осмотра шлангов, стандарт по сбору овощей, положение о наставничестве и др.

Самые важные достигнутые результаты — это снижение незавершенного производства удобрений на 55% (с 15 677 до 7000 кг), а также сокращение перемещений оператора на 86% (с 300 до 41 м.).

Работа на этом не заканчивается, а наоборот появляются новые возможности для развития. Теперь данные предприятия переходят к самостоятельной работе, которая рассчитана на 2,5 года — за это время планируется провести тиражирование подходов с созданных потоков-образцов на другие процессы. Наряду с этим продолжится внедрение принципов культуры непрерывных улучшений.

Сейчас работа экспертов РЦК продолжается на ряде предприятий в городе Пензе и Пензенской области. В конце апреля 2021 года к участию в нацпроекте присоединилось промышленное предприятие ПАО «Пензмаш».

Заявки от предприятий — потенциальных участников нацпроекта «Производительность труда» принимаются на сайте: производительность.рф.