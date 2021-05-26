Стокгольм, , 10:38 — REGNUM Специально назначенный правительственный следователь Стефан Йоханссон предлагает ввести в Швеции систему смягчения наказаний для преступников, сотрудничающих со следствием. Однако правительственный эксперт отверг идею анонимной дачи показаний в качестве свидетеля. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Цель правительственного расследования заключалась в изучении предпосылок, способствующих стимулированию злоумышленников давать признательные показания и сотрудничать с органами правопорядка.

Чтобы создать предсказуемость в системе, предлагается, чтобы прокуроры после предъявления обвинения также предоставляли предложение о смягчении наказания тем, кто пошел на сделку со следствием.

Однако дать показания анонимно о совершении или деталях совершения другого преступления в обмен на смягчения своего наказания будет невозможно.