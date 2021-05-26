Козельск, Калужская область, 26 мая, 2021, 11:36 — ИА Регнум. В Козельске в 100 метрах от автопарка дивизии ракетных войск стратегического назначения обнаружены боеприпасы времён Великой Отечественной войны, сообщили 26 мая корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Калужской области.

40.mchs.gov.ru Боеприпасы времён Великой Отечественной войны

Среди опасных находок — 11 авиабомб АО-10, семь реактивных снарядов М-8, 95 взрывателей АМ-А и одна часть головной часть авиабомбы ЗАБ-50. Старые артснаряды и бомбы также нашли в деревне Высельцы Кировского района и на улице Сосновая в городе Людиново. Все найденные боеприпасы вывезены и уничтожены.

Всего взрывотехниками региона за сутки было обезврежено 117 старых снарядов.